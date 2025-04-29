Новинки получили быстрые чипсеты.

Компания iQOO презентовала две новые модели серии Z10, получившие качественные дисплеи, ёмкие аккумуляторные батареи и быстрые чипсеты, пишет издание Gizmochina.

Смартфон iQOO Z10 Turbo оснащается SoC MediaTek Dimensity 8400, тогда как Z10 Turbo Pro снабжён чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, дополненным оперативной памятью LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1. Обе новинки снабжены 6.78-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Гц, ШИМ-затемнением 4320 Гц, технологиями для защиты зрения, глобальной яркостью 2000 нит и пиковой локальной яркостью 5500 нит. Pro-версия также имеет защитное стекло Diamond Shield, которое, по словам производителя, выдерживает падение на стальную пластину с высоты до 1,2 м.

Оба устройства имеют основную камеру с 50-Мп датчиком Sony LYT-600 и оптической стабилизацией изображений, а также 16-Мп селфи-камеру. Модель Z10 Turbo оснащена 2-Мп датчиком глубины на задней панели, тогда как Z10 Turbo Pro снабжён 8-Мп сверхширокоугольным модулем. Для улучшения качества фотографий используются усовершенствованные алгоритмы.

Источник фото: GSMArena

Pro-версия получила аккумуляторную батарею ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, способной восполнять заряд до 50% за пятнадцать минут и до 100% за тридцать три минуты, тогда как стандартная модель имеет более ёмкий аккумулятор на 7620 мА·ч, но менее мощную 90-Вт зарядку, обеспечивающую 60% заряда за тридцать четыре минуты. Также поддерживаются стандарты PD/PPS и UFCS.

Кроме того, обе новинки получили эффективную систему жидкостного охлаждения с испарительной камерой, выделенный игровой чип Q1, защиту от пыли и влаги с рейтингом IP65, ударопрочный корпус с сертификатом военного класса, линейный двигатель оси X, стереодинамики, ИК-модуль, NFC, сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, поддержку Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, двухчастотной системы GPS и трехчастотной BeiDou.

Обе модели поставляются с предустановленной OriginOS 5 на базе Android 15 и рядом дополнительных функций. Толщина устройств составляет 8.09 мм. Вес iQOO Z10 Turbo достигает 212 г, тогда как Z10 Turbo Pro весит 206 г. Новинки предлагаются в цветовых оформлениях Starry Black, Cloud Sea White, Fuel и Desert.

Смартфон iQOO Z10 Turbo на китайском рынке имеет следующие ценники:

12 ГБ+256 ГБ — 1799 юаней (250 долларов США);

16 ГБ+256 ГБ — 1999 юаней (278 долларов США);

12 ГБ+512 ГБ — 2199 юаней (305 долларов США);

16 ГБ+512 ГБ — 2399 юаней (332 доллара США).

Цены модели iQOO Z10 Turbo Pro в Китае установлены на следующих отметках:

12 ГБ+256 ГБ — 1999 юаней (278 долларов США);

16 ГБ+256 ГБ — 2199 юаней (305 долларов США);

12 ГБ+512 ГБ — 2399 юаней (332 доллара США);

16 ГБ+512 ГБ — 2599 юаней (360 долларов США).