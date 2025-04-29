Информатор раскрыл свежие данные о будущих моделях видеоадаптеров NVidia

Компания Nvidia продолжает настойчиво предлагать геймерам модели видеокарт с 8 Гбайт видеопамяти в своей новой линейке GeForce RTX 50, несмотря на возросшие требования игр и критику со стороны пользователей. Но в будущем ситуация, судя по всему, изменится, что следует из сообщения информатора на платформе Chiphell, пишет издание Neowin.

Источник фото: Nvidia

Утверждается, что будущая серия видеокарт для настольных ПК Nvidia GeForce RTX 50 SUPER получит модули памяти GDDR7 по 3 Гбайт каждый, что является заметным улучшением по сравнению с модулями по 2 Гбайт, используемыми для моделей линейки GeForce RTX 50.

Предстоящей модели GeForce RTX 5080 SUPER приписывается наличие восьми модулей памяти с общим объёмом 24 Гбайт, а RTX 5070 SUPER обзаведётся шестью микросхемами, суммарная ёмкость которых составит 18 Гбайт.

Данное улучшение может оказаться особенно полезно для предполагаемой GeForce RTX 5060 SUPER, для которой ожидается использование 12 Гбайт видеопамяти, что является необходимым требованием для некоторых современных игр класса ААА.

Информации о дате запуска игровой серии GeForce RTX 50 SUPER в настоящее время не имеется, но предполагается, что это может произойти в четвёртом квартале текущего года или в начале следующего.