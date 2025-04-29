Стоимость новинки начинается от $576

Компания AMD презентовала свою новую игровую видеокарту Radeon RX 9070 GRE в Китае, раскрыв показатели новинки в нескольких играх, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Guru3D

Как утверждает производитель, основываясь на собственных результатах тестов в тридцати играх в нативном разрешении 1440p при максимальных настройках графической составляющей, видеокарта Radeon RX 9070 GRE быстрее модели предшествующего поколения, RX 7900 GRE, примерно на 6 %. Для некоторых игр AMD опубликовала конкретные цифры, отражающие производительность RX 9070 GRE, и они выглядят следующим образом:

Assassin’s Creed: Mirage – 127 fps

Doom Eternal (с трассировкой лучей) – 182 FPS

Dragon Age: The Veilguard – 91 FPS

F1 24 – 214 fps

God of War: Ragnarok – 140 FPS

Horizon Zero Dawn Remastered – 126 fps

Monster Hunter: Wilds – 80 FPS

Resident Evil 4 Remake (с трассировкой лучей) – 107 FPS

Журналисты издания полагают, что по производительности Radeon RX 9070 GRE практически не будет уступать Nvidia GeForce RTX 5070, хоть немного и отстанет от стандартной RX 9070. При этом новинка получит 12 ГБ видеопамяти (GDDR6 18 Гбит/с), что по сути уже является необходимым минимумом для ряда современных игр, 192-битную шину, а также графический процессор Navi 48 XL с 3072 ядрами и тактовой частотой до 2.79 ГГц. Энергопотребление видеоадаптера составит 220 Вт.

По данным издания Guru3D, стоимость игровой видеокарты AMD Radeon RX 9070 GRE в китайской рознице начинается от 4199 юаней (576 долларов США).