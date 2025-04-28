Новая модель должна дебютировать в мае текущего года.

Компания Lenovo работает над своим новым игровым планшетом, который на глобальном рынке дебютирует под названием Legion Tab Gen 4, тогда как в Китае будет представлен как Y700 (2025) — по ряду характеристик он будет превосходить модель предшествующего поколения, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Lenovo

Как подтверждает производитель, игровой планшет Lenovo Legion Tab Gen 4 сохранит 8.8-дюймовый экран с частотой обновления 165 Гц, но получит ряд улучшений по сравнению с предшественником — глобальная яркость увеличится с 500 до 600 нит, разрешение возрастёт до 3040x1904 точек, что обеспечит плотность пикселей 408 PPI, а частота дискретизации касания повысится до 360 Гц.

Также дисплей будет поддерживать 12-битную цветовую палитру, технологию 10X super-resolution и обеспечит широкий охват цветового пространства DCI-P3.

Ранее сообщалось, что новинка обзаведётся высокопроизводительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12/16 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти, 50-Мп основной камерой, аккумуляторной батареей ёмкостью 7600 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт, эффективной системой охлаждения с испарительной камерой и сканером отпечатков пальцев.

Запуск игрового планшета Lenovo Legion Tab Gen 4 ожидается в мае текущего года.