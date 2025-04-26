Производитель мог пересмотреть свои планы.

Уже через несколько недель должен состояться запуск новой игровой видеокарты Radeon RX 9060 XT, но планы AMD с учётом опыта Nvidia могли быть скорректированы, пишет издание Guru3D со ссылкой на данные от информатора MLID.

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Как стало известно ранее, видеоадаптер Radeon RX 9060 XT изначально разрабатывался в двух версиях — с 8 или 16 ГБ видеопамяти. Сейчас же утверждается, что AMD учла негативные отзывы пользователей относительно недостаточного объёма видеобуфера у недавно дебютировавшей GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ, поэтому запуск Radeon RX 9060 XT 8 ГБ под вопросом — компания или полностью отменит данную модификацию, сосредоточившись на производстве более дешёвой модели, такой как Radeon RX 9050 XT, или максимально снизит объёмы её выпуска.

Действительно, опасения относительно ограничивающего фактора в виде 8-ГБ видеобуфера вполне обоснованы, что показали недавние тесты GeForce RTX 5060 Ti – в ряде современных игр версия с 8 ГБ видеопамяти заметно отставала от 16-ГБ варианта.

Конечно, модификация, оснащённая 16 ГБ видеопамяти, будет стоить дороже, но это станет разумным вложением, так как будущие игры, судя по всему, будут ещё требовательнее к объёму видеобуфера.

В более ранних утечках говорилось, что Radeon RX 9060 XT получит графический процессор Navi 44 с 2048 ядрами, память GDDR6 20 Гбит/c и 128-битную шину. Ожидается, что презентация новинки состоится 18 мая текущего года.