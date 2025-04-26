Производитель подтвердил ключевые характеристики новинок.

Компания iQOO продолжает готовиться к предстоящему запуску своих новых смартфонов Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro, постепенно раскрывая характеристики новинок, а также повторяя уже опубликованные данные, пишет издание Gizmochina.

Производитель подтверждает, что смартфон iQOO Z10 Turbo обзаведётся OLED-панелью с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, чипсетом MediaTek Dimensity 8400 и трёхэлементной сверхтонкой аккумуляторной батареей ёмкостью 7620 мА·ч, обеспечивающей длительное время автономной работы. Ширина устройства составит 75.88 мм при весе 212 г.

iQOO Z10 Turbo

Модель iQOO Z10 Turbo Pro, как сообщается, получит OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 2000 нит, SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, оперативную память LPDDR5X Ultra со скоростью 9600 Мбит/c, фирменный чип Q1 для улучшения показателей в процессе игры и аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч, поддерживающий быструю 120-Вт зарядку и совместимый со стандартами PD/PPS мощностью до 100 Вт. Ширина модели будет достигать 75.88 мм, а вес составит 206 г.

iQOO Z10 Turbo Pro

Источник фото: Gizmochina

Обе новинки оснастят мощной системой жидкостного охлаждения с испарительной камерой, а также стереофоническими двойными динамиками.

Запуск смартфонов Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro должен состояться в Китае 28 апреля текущего года.