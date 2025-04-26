Компания OnePlus завершила развёртывание Android 15 для своих мобильных устройств ещё несколько месяцев назад, а сейчас готовится к запуску Android 16, работая над оболочкой OxygenOS 16.
На днях OnePlus выпустила предварительную версию OxygenOS на основе Android 16 Beta 2 для ряда своих смартфонов.
Источник фото: Gizmochina
К настоящему времени производитель ещё не публиковал официального списка мобильных устройств, владельцы которых смогут рассчитывать на обновление OxygenOS 16 на базе Android 16, но за них это сделали журналисты издания Gizmochina. Перечень выглядит следующим образом:
Флагманские модели OnePlus
- OnePlus 13
- OnePlus 13R
- OnePlus 13T
- OnePlus 12
- OnePlus 12R
- OnePlus 11
- OnePlus 11R
Линейка OnePlus Nord
- OnePlus Nord 4
- OnePlus Nord 3
- OnePlus Nord CE 4
- OnePlus Nord CE 4 Lite
Складные модели
- OnePlus Open
Планшеты
- OnePlus Pad
- OnePlus Pad 2
Конечно, данный список является неофициальным, хоть и основан на данных от производителя относительно периода поддержки моделей, поэтому он может быть неполным.
Стоит помнить, что Google планирует выпустить стабильную версию Android 16 в мае или июне, а потому и релиз новой версии OxygenOS так же близок.