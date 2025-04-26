Ранее OnePlus уже выпустила предварительную сборку на основе Android 16 Beta 2 для ряда своих устройств

Компания OnePlus завершила развёртывание Android 15 для своих мобильных устройств ещё несколько месяцев назад, а сейчас готовится к запуску Android 16, работая над оболочкой OxygenOS 16.

На днях OnePlus выпустила предварительную версию OxygenOS на основе Android 16 Beta 2 для ряда своих смартфонов.

Источник фото: Gizmochina

К настоящему времени производитель ещё не публиковал официального списка мобильных устройств, владельцы которых смогут рассчитывать на обновление OxygenOS 16 на базе Android 16, но за них это сделали журналисты издания Gizmochina. Перечень выглядит следующим образом:

Флагманские модели OnePlus

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus 13T

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus 11

OnePlus 11R

Линейка OnePlus Nord

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord CE 4

OnePlus Nord CE 4 Lite

Складные модели

OnePlus Open

Планшеты

OnePlus Pad

OnePlus Pad 2

Конечно, данный список является неофициальным, хоть и основан на данных от производителя относительно периода поддержки моделей, поэтому он может быть неполным.

Стоит помнить, что Google планирует выпустить стабильную версию Android 16 в мае или июне, а потому и релиз новой версии OxygenOS так же близок.