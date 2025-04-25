Запуск новинок ожидается на мероприятии в Нью-Йорке.

Ранее в сети Интернет появились слухи о том, что предстоящие складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 дебютируют в начале второй половины текущего года, а сейчас The JoongAng публикует более точные данные о периоде запуска новинок, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Утверждается, что Samsung проведёт мероприятие в Нью-Йорке в начале июля, в ходе которого презентует модели Galaxy Z Fold7 и Z Flip7. Кроме того, совместно с упоминаемыми моделями могут быть представлены ещё два смартфона, Galaxy Z Flip FE и первая модель Samsung с тройным складыванием.

Ожидается, что Galaxy Z Fold7 и Z Flip7 получат SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти, а также станут первыми моделями с предустановленной One UI 8 на базе Android 16.

Модели Galaxy Z Fold7 приписывается наличие 6.5-дюймового внешнего дисплея и 8.2-дюймового складного, тогда как Galaxy Z Flip7 может обзавестись 4-дюймовой внешней панелью и 6.85-дюймовым основным экраном.

Согласно предыдущим утечкам, Galaxy Z Fold7 будет оснащаться улучшенной 200-Мп камерой, аккумуляторной батареей ёмкостью 4400 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт и тонким корпусом толщиной 4.5 мм в разложенном состоянии и 9.5 мм в сложенном.

Смартфон Galaxy Z Flip7, как сообщается, получит 50-Мп основную камеру и 12-Мп сверхширокоугольный модуль, унаследовав их от модели предшествующего поколения, а также более ёмкий аккумулятор на 4174 мА·ч, поддерживающий 25-Вт зарядку.