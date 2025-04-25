Новинка имеет до 16 ГБ оперативной памяти.

Motorola представила не только свою новую флагманскую складную модель Razr 60 Ultra, но и более доступную Razr 60, имеющую более скромный набор обновлений по сравнению с предшественником, пишет издание GSMArena.

Складной смартфон Motorola Razr 60 оснащается 3.6-дюймовым внешним экраном, дополненным 6.9-дюймовой основной pOLED-панелью с разрешением 1080p+ и частотой обновления 120 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 7400X с повышением производительности ИИ на 15% по сравнению с моделью прошлого поколения, 8/12/16 Гб оперативной и 128-512 Гб постоянной памяти. Эксклюзивные версии будут иметь хранилище объёмом 1 Тб.

Основная камера новинки представлена 50-Мп датчиком и имеет оптическую стабилизацию изображения, соседствуя с 13-Мп сверхширокоугольным объективом с поддержкой макрорежима, а селфи-камера оснащается 32-Мп сенсором.

Источник фото: GSMArena

Обеспечивает бесперебойную работу устройства аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч, что на 300 мА·ч больше по сравнению с предшественником, хотя мощности проводной и беспроводной зарядки остались прежними — 30 и 15 Вт соответственно.

Кроме того, модель имеет пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP48, что означает стойкость к крупным частицам пыли и возможность погружения на глубину до полутора метров.

Стоимость складного смартфона Motorola Razr 60 стартует от 700 долларов США. В ряде регионов, в том числе на рынке США, новинка будет доступна для предварительного заказа уже с 7 мая.