Стоимость модели начинается от $1300.

Компания Motorola презентовала свой новый складной смартфон следующего поколения Razr 60 Ultra, получивший защиту от пыли и ряд улучшений по сравнению с предшественником, пишет издание GSMArena.

Складной смартфон Motorola Razr 60 Ultra снабжён внешним экраном pOLED LTPO, прикрытым защитным стеклом Gorilla Glass Ceramic, с диагональю 4.0 дюйма, частотой обновления до 165 Гц, пиковой яркостью 3000 нит, охватом 100 % цветового пространства DCI-P3 и 10-битной цветовой палитрой, складным 7-дюймовым дисплеем LTPO с разрешением 1224p+, частотой обновления до 165 Гц, пиковой яркостью 4000 нит, соотношением сторон 22:9, покрытием 120 % пространства DCI-P3 и 10-битными цветами, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0, объём которого может достигать 1 ТБ в некоторых регионах.

Новинка оснащается 50-Мп основной камерой с диафрагмой f/1.8, PDAF, оптической стабилизацией изображения, поддержкой формата записи видео 8K/30 fps или 4K/60 fps, Pantone Color и Skin Tones, дополненной сверхширокоугольным объективом с диафрагмой f/2.0, углом обзора 122 градуса и функциями макрокамеры. Также имеется 50-Мп селфи-камера с диафрагмой f/2.0.

Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 4700 мА·ч, поддерживающая быструю проводную и беспроводную зарядку мощностью 68 и 30 Вт соответственно.

Источник фото: GSMArena

Новинка имеет защиту от пыли и влаги с рейтингом IP48, что означает стойкость к крупным частицам пыли и погружению в воду, стереодинамики с Dolby Atmos, поддерживает функцию цифрового автомобильного ключа Android, совместимую с некоторыми моделями BMW и Mini с помощью NFC и UWB, имеет поддержку Dolby Vision и поставляется с предустановленной Android 15.

Модель предлагается в следующих цветах Pantone — Mountain Trail, Rio Red, Scarab и Cabaret.

Стоимость складного смартфона Motorola Razr 60 Ultra начинается от 1300 долларов, а в Великобритании единственная доступная версия с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти оценена в 1100 фунтов стерлингов. В США новинка появится под названием Motorola razr ultra и будет доступна для предварительного заказа с 7 мая.