Новинки выполнены в цветах от Pantone.

Бренд Motorola расширяется двумя новыми моделями смартфонов, Edge 60 и Edge 60 Pro, оснащёнными ёмкими аккумуляторными батареями и оригинальным дизайном в цветовых оформлениях от Pantone, пишет издание GSMArena.

Смартфон Motorola Edge 60 Pro снабжается чипсетом MediaTek Dimensity 8350 Extreme, 8/12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 4.0 объёмом 256/512 ГБ. Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 90 и 15 Вт соответственно.

Модель Motorola Edge 60 получила SoC MediaTek Dimenity 7300, 8/12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и хранилище ёмкостью 256/512 ГБ. В отличие от Pro-версии, стандартный вариант имеет слот расширения для карт памяти microSD. Интересно, что смартфон предлагаются в двух версиях, отличающихся ёмкостью батареи — 5200 или 5500 мА·ч. При этом мощность проводной зарядки одинакова и составляет 68 Вт.

Motorola Edge 60 Pro

Обе новинки обладают 6.7-дюймовой изогнутым pOLED-дисплеем с разрешением 2712x1220 точек, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и HDR10+, тройной камерой на задней панели с основным 50-Мп сенсором Sony LYT-700C размером 1/1.56 дюйма, 10-Мп телеобъективом с эквивалентным фокусным расстоянием 73 мм, трёхкратным оптическим зумом и диафрагмой f/2.0 и 50-Мп сверхширокоугольным модулем с диафрагмой f/2.0 и PDAF, а также 50-Мп селфи-камерой с диафрагмой f/2.0.

Кроме того, модели имеют стереодинамики и пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP68/IP69, с сертификатом MIL-STD-810H, указывающим на стойкость устройства ряду негативных внешних воздействий, в том числе падениям с высоты до полутора метров и высоким температурам.

Новинки снабжаются целым рядом функций, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта moto ai, что расширяет функциональность устройств в повседневных задачах и добавляет дополнительные возможности для редактирования фотографий.

Motorola Edge 60

Источник фото: GSMArena

Motorola Edge 60 Pro предлагается в цветовых оформлениях Pantone Shadow, Pantone Dazzling Blue и Pantone Sparkling Grape, тогда как Motorola Edge 60 выпускается в версиях Pantone Gibraltar Sea, Pantone Shamrock и Pantone Plum Perfect. Каждая из версий имеет свою отделку с оригинальной текстурой.

Стоимость смартфона Motorola Edge 60 Pro начинается от 600 фунтов стерлингов(≈ 66 525 руб.), тогда как цена Motorola Edge 60 стартует от 380 фунтов стерлингов(≈ 42132 руб.).