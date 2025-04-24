Стоимость новинки стартует от $360.

После череды утечек смартфон Realme GT7 представлен официально, присоединившись к дебютировавшим ранее GT 7 Pro и GT7 Pro Racing Edition, пишет издание GSMArena.

Смартфон Realme GT7 оснащается 6.8-дюймовой панелью с разрешением 1280x2800 точек, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 1800 нит, поддержкой 10-битной цветовой палитры и HDR, новейшим высокопроизводительным чипсетом MediaTek Dimensity 9400+ с разогнанным CPU и улучшенным NPU, оперативной памятью LPDDR5X объёмом 12/16 ГБ и накопителем UFS 4.0 ёмкостью 256/512 ГБ/1 ТБ.

Основная камера новинки представлена 50-Мп сенсором Sony IMX896 размером 1/1.56 дюйма и оптической стабилизацией изображения, соседствуя с 8-Мп сверхширокоугольным объективом с сенсором OmniVision OV08D10 размером 1/4 дюйма. Для основного модуля поддерживается режим видеозаписи 4K/60 fps. На фронтальной стороне размещается 16-Мп селфи-камера с датчиком Sony IMX480 и возможностью записи видео в формате 1080p/60 fps.

Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 7200 мА·ч, которая, по данным производителя, обеспечивает более семнадцати часов работы в режиме воспроизведения видео, с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, восполняющей заряд на 5 % всего за одну минуту.

Для более эффективного отвода излишков тепла от компонентов новинка имеет слой графена и проводящую заднюю панель, изготовленную из стекловолокна, а также испарительную камеру для чипсета, которая, как заявляет производитель, является крупнейшей в данной отрасли.

Модель снабжена пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP69, стереодинамиками, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, расположенным под экраном, поддерживает стандарты беспроводной связи 5G, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, имеет ИК-модуль и NFC. К сожалению, аудиоразъём не предусмотрен.

Толщина устройства составляет 8.25 мм при весе 203 г. Новинка доступна в трёх цветовых оформлениях — Graphene Night, Graphene Snow и Graphene Ice.

Источник фото: GSMArena

Стоимость Realme GT7 в китайской рознице начинается от 2600 юаней (357 долларов США) за базовую версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, вариант 16 ГБ+256 ГБ оценён в 2900 юаней (398 долларов США), модификация 12 ГБ+512 ГБ стоит 3000 юаней (412 долларов США), конфигурация 16 ГБ+512 ГБ доступна за 3300 юаней (453 доллара США), а топовое предложение 16 ГБ+1 ТБ имеет ценник в 3800 юаней (521 доллар США). В комплект поставки входят также Realme Buds T200 Lite и магнитный охладитель на заднюю панель.