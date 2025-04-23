Производитель подтвердил некоторые характеристики геймерского планшета.

Компания Honor продолжает пополнять ассортимент своих мобильных устройств, планируя представить свой новый игровой планшет Honor Pad GT, свежие данные о котором подтверждают некоторые характеристики новинки, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Honor

Как сообщает производитель, геймерский планшет Honor Pad GT будет оснащён 11.5-дюймовой панелью с разрешением 2800x1840 точек, частотой обновления 144 Гц, плотностью пикселей 291 PPI и частотой дискретизации касания 240 Гц и ёмкой аккумуляторной батареей на 10100 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт.

Также компания подчёркивает, что для обеспечения высокой производительности и стабильности работы под нагрузкой планшет снабжается мощной системой охлаждения с испарительной камерой площадью 22000 мм².

В более ранних утечках говорилось, что новинка получит чипсет MediaTek Dimensity 8350 и до 12 ГБ оперативной памяти. В целом модель выглядит как ребрендинг планшета Honor Pad V9, дебютировавшего в прошлом году.

Официальная презентация игрового планшета Honor Pad GT состоится 23 апреля.