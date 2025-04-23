Тестируемый экземпляр был оснащён 6 ГБ ОЗУ.

Компания Samsung работает над своим новым смартфоном среднего класса Galaxy M36, о чём свидетельствует появление предстоящей новинки в базе данных бенчмарка Geekbench, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Тестируемый образец Samsung Galaxy M36 с модельным номером SM-M366B, что указывает на глобальную версию устройства, был оснащён чипсетом Exynos 1380, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 15, судя по всему, с One UI 7.0 в виде надстройки. В одноядерном тесте экземпляр набрал 1004 балла, а в многоядерном — 2886 баллов.

Источник фото: GSMArena/Xpertpick

С учётом того, что модель предшествующего поколения, Galaxy M35, по ряду характеристики была схожа с Galaxy A35, за исключением наличия более ёмкой батареи на 6000 мА·ч и бокового сканера отпечатков пальцев, предполагается, что Galaxy M36 будет похож на Galaxy A36, оснащённый 6.7-дюймовой панелью Super AMOLED с разрешением 1080x2340 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1900 нит, до 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, тройной камерой на задней панели, включающей в себя 50-Мп основной сенсор, 8-Мп сверхширокоугольный модуль и 5-Мп макродатчик, а также 12-Мп селфи-камеру.