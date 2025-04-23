Дебют запланирован на 23 апреля текущего года.

Компания Honor готовится к предстоящему запуску своего нового смартфона Honor GT Pro, который присоединится к только что дебютировавшему Honor X60 GT — как сообщает издание GSMArena, в свежей утечке были раскрыты ключевые характеристики новинки.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что смартфон Honor GT Pro будет оснащаться плоской 6.78-дюймовой панелью OLED LTPO с разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 6000 нит, высокопроизводительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, оперативной памятью LPDDR5X объёмом до 16 ГБ и накопителем UFS 4.1 ёмкостью до 1 ТБ.

На задней панели новинки расположится 50-Мп основная камера с датчиком Sony IMX906 и оптической стабилизацией изображения, соседствующая с 50-Мп телеобъективом с сенсором Sony IMX856. Питание устройства обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 7200 мА·ч и поддержка быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Также утверждается, что модель получит пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP68/IP69, встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, большие динамики, вибромотор по оси X и двухдиапазонный GPS. Толщина устройства составит 8.58 мм при весе 212 г. Новинка будет предлагаться в чёрном, белом и золотистом цветах.

Старт продаж смартфона Honor GT Pro запланирован на 23 апреля текущего года.