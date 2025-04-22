Цена новинки начинается от $250.

Компания Honor выпустила свой новый смартфон среднего класса Honor X60 GT, оснащённый ёмкой аккумуляторной батареей, пишет издание GSMArena.

Смартфон Honor X60 GT оснащается 6.7-дюймовой панелью, выполненной по технологии AMOLED, с разрешением FullHD+ (2664x1200 точек) и пиковой яркостью 5000 нит, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12/16 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти.

На тыльной стороне новинки располагается 50-Мп основная камера с диафрагмой f/1.9 и оптической стабилизацией изображения, дополненная 2-Мп датчиком глубины, а на фронтальной панели размещается 16-Мп селфи-камера с диафрагмой f/2.45. Для расширения возможностей обработки изображений смартфон имеет несколько функций с использованием технологий искусственного интеллекта.

Автономную работу устройства обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 6300 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, которая, как утверждает производитель, способна восполнить заряд на 47 % всего за пятнадцать минут. Также имеется обходная зарядка.

Для более эффективного отвода излишков тепла от компонентов новинка снабжается испарительной камерой и охлаждающими элементами общей площадью 5514 мм².

Источник фото: GSMArena

Модель поставляется с предустановленной MagicOS 9.0 и рядом функций ИИ, в том числе виртуальным ассистентом и возможностью изменения лица во время видеозвонков. Устройство выпускается в чёрном, белом и голубом цветовых оформлениях, причём последние два имеют сетчатый орнамент на задней панели.

Стоимость смартфона Honor X60 GT в китайской рознице начинается от 1799 юаней (250 долларов США).