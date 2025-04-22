Новинки дебютируют уже 28 апреля.

Компания iQOO готовится представить две новые модели в линейке Z10, Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro и постепенно раскрывает их характеристики, пишет издание Gizmochina.

Производитель подтвердил, что смартфон iQOO Z10 Turbo оснастят батареей ёмкостью 7620 мА·ч с поддержкой 90-Вт зарядки. А модель iQOO Z10 Turbo Pro будет снабжена аккумулятором на 7000 мА·ч, поддерживающим более мощную зарядку на 120 Вт, способную полностью восполнить заряд всего за 33 минуты. Кроме того, для Pro-версии указана поддержка зарядки PD/PPS и UFCS Fusion мощностью 100 и 44 Вт соответственно.

Источник фото: Gizmochina

Ранее сообщалось, что iQOO Z10 Turbo получит чипсет MediaTek Dimensity 8400, 50-Мп основную камеру и 2-Мп дополнительный датчик на задней панели. А iQOO Z10 Turbo Pro обзаведётся чипом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 и 50-Мп основной камерой, соседствующей с 8-Мп сенсором. Ожидается, что обе модели будут оснащены 6.78-дюймовой панелью OLED LTPS с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц.

Запуск смартфонов iQOO Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro должен состояться 28 апреля текущего года.