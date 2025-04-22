Компактный смартфон OnePlus 13T должен быть официально представлен всего через несколько дней, хотя производитель уже сейчас раскрывает некоторые ключевые характеристики предстоящей новинки, пишет издание Gizmochina.
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Компания подтвердила, что компактные размеры смартфона OnePlus 13T не помешают оснастить его ёмкой аккумуляторной батареей на 6260 мА·ч, которая, по словам производителя, обеспечит бесперебойную автономную работу устройства в течение всего дня без необходимости подзарядки, а также позволит играть на протяжении семи часов.
В предыдущих утечках сообщалось, что новинка будет поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт, получит 6.32-дюймовый дисплей, прикрытый защитным стеклом Oppo Crystal Shield, с частотой обновления 120 Гц, флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 50-Мп основную камеру с сенсором Sony IMX906 и 50-Мп телеобъектив с двукратным оптическим зумом, а также защиту от пыли и влаги с рейтингом IP65. Вес устройства составит 185 г.
Ранее новинка, оснащённая 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0 объёмом 512 ГБ, была протестирована в бенчмарке AnTuTu, где набрала более 3 млн очков.
Официальная презентация OnePlus 13T состоится в Китае 24 апреля текущего года.