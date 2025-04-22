Модель дебютирует 24 апреля текущего года.

Компактный смартфон OnePlus 13T должен быть официально представлен всего через несколько дней, хотя производитель уже сейчас раскрывает некоторые ключевые характеристики предстоящей новинки, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Компания подтвердила, что компактные размеры смартфона OnePlus 13T не помешают оснастить его ёмкой аккумуляторной батареей на 6260 мА·ч, которая, по словам производителя, обеспечит бесперебойную автономную работу устройства в течение всего дня без необходимости подзарядки, а также позволит играть на протяжении семи часов.

В предыдущих утечках сообщалось, что новинка будет поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт, получит 6.32-дюймовый дисплей, прикрытый защитным стеклом Oppo Crystal Shield, с частотой обновления 120 Гц, флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 50-Мп основную камеру с сенсором Sony IMX906 и 50-Мп телеобъектив с двукратным оптическим зумом, а также защиту от пыли и влаги с рейтингом IP65. Вес устройства составит 185 г.

Ранее новинка, оснащённая 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0 объёмом 512 ГБ, была протестирована в бенчмарке AnTuTu, где набрала более 3 млн очков.

Официальная презентация OnePlus 13T состоится в Китае 24 апреля текущего года.