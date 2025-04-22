Запуск новинки должен состояться 25 апреля.

Смартфон Realme 14T перед своим предстоящим запуском появился в Google Play Console, подтвердив некоторые характеристики, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

В Google Play Console смартфон Realme 14T указан с дисплеем, имеющим разрешение 1080x2400 точек, 8 ГБ оперативной памяти и ОС Android 15. Также утечка подтверждает, что новинка будет оснащена чипсетом MediaTek Dimensity 6300.

Ранее сообщалось, что устройство обзаведётся панелью, выполненной по технологии AMOLED, с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2100 нит, батареей на 6000 мА·ч с поддержкой быстрой 45-Вт зарядки, защитой от пыли и влаги с рейтингом IP69, 50-Мп основной камерой, 16-Мп датчиком на фронтальной панели и сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей.

Запуск смартфона Realme 14T ожидается 25 апреля текущего года.