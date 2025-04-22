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Планшет Vivo Pad SE получил 8-ядерный чипсет Qualcomm, 12.3-дюймовый экран и цену от $140
Новинка оснащена батареей на 8500 мАч.

Компания Vivo представила свой новый бюджетный планшет Vivo Pad SE, который позиционируется в качестве доступного устройства для сферы образования, пишет издание NotebookCheck.

Планшет Vivo Pad SE оснащается 12.3-дюймовой LCD-панелью с разрешением 2464x1600 точек и частотой обновления 90 Гц, восьмиядерным чипсетом Qualcomm, предположительно, Snapdragon 4 Gen 2, 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

На задней и фронтальной панелях новинки располагается по одной 5-Мп камере. Автономную работу устройства поддерживает аккумуляторная батарея ёмкостью 8500 мА·ч с поддержкой быстрой 15-Вт зарядки.

Также модель имеет четыре динамика, разъём USB Type-C 2.0 и целый ряд функций и приложений, необходимых для образовательного процесса. К сожалению, большинство из них предназначено для Китая.

Источник фото: NotebookCheck/Vivo

Стоимость планшета Vivo Pad SE весьма демократична и начинается от 999 юаней (137 долларов США) за базовую версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. В настоящее время неизвестно, будет ли новинка официально доступна на глобальном рынке.

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#vivo pad se
Источник: notebookcheck.net
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