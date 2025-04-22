Стоимость новинки начинается от $400.

Компания Vivo презентовала свой новый планшет Vivo Pad 5 Pro с высокими характеристиками, который может конкурировать с Apple iPad Air, пишет издание NotebookCheck.

Планшет Vivo Pad 5 Pro оснащается 13-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3096x2064 точек, частотой обновления 144 Гц, соотношением сторон 3:2 и пиковой яркостью 1200 нит, высокопроизводительным чипсетом MediaTek Dimensity 9400, 8/12/16 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ постоянной памяти.

На задней панели новинки располагается 13-Мп основная камера, соседствующая со светодиодной вспышкой, а на фронтальной стороне размещена 8-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 12 050 мА·ч с поддержкой быстрой 66-Вт зарядки, которая, по словам производителя, способна обеспечить автономную работу при потоковой передаче видео в течение шестнадцати часов без необходимости подзарядки.

Для более эффективной работы новинка совместима с дополнительной клавиатурой, оснащённой трекпадом. Устройство имеет восемь динамиков и разъём USB Type-C. Планшет поставляется с предустановленной OriginOS 5. Новинка доступна в белом, сером голубом и розовом цветовых оформлениях.

Источник фото: NotebookCheck/Vivo

Стоимость планшета Vivo Pad 5 Pro в китайской рознице начинается от 2899 юаней (397 долларов США) за базовую версию 8 ГБ+128 ГБ и достигает 3899 юаней (534 долларов США) за вариант 16 ГБ+512 ГБ. За дополнительные 125 долларов США можно приобрести клавиатуру с трекпадом и стилусом в комплекте. Дата глобального запуска новинки пока что держится в тайне.