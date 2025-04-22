Несколько дней назад стало известно о проблемах, с которыми столкнулись владельцы видеокарт Nvidia — после установки обновления графического драйвера GeForce версии 576.02 пользователи отмечали нестабильную работу своих видеоадаптеров в виде непредвиденного увеличения тактовой частоты, что приводило к повышению температурных показателей сверх нормы. Чуть позже пользователи выяснили, что апдейт приводит к неправильной работе датчиков температуры видеокарты, в результате чего температурные данные были ошибочны, что и становилось причиной ряда проблем.
Источник фото: Nvidia
Nvidia отреагировала на жалобы своих клиентов, выпустив хотфикс GeForce Hotfix Display Driver версии 576.15, основанный на драйвере Game Ready Driver 576.02, решающий проблему, связанную с неправильным отображением температурных показателей после выхода из спящего режима, а также устраняющий ещё несколько неполадок, в частности:
- появление чёрного экрана после выхода из режима Modern Standy;
- снижение частоты GPU в режиме ожидания после установки апдейта версии 576.02;
- мерцание или повреждение теней в некоторых играх после обновления драйвера до версии 576.02;
- вылеты Lumion 2024 на видеокартах серии GeForce RTX 50 при входе в режим рендеринга;
- небольшие подтормаживания SteamVR в процессе использования нескольких дисплеев;
- вылеты ряда игр при компиляции шейдеров после инсталляции апдейта версии 576.02.
Подробная информация о хотфиксе и возможность его загрузки доступны на официальной странице Nvidia.