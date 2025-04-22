Также исправлены проблемы с чёрным экраном после выхода из режима Modern Standy и другие неполадки.

Несколько дней назад стало известно о проблемах, с которыми столкнулись владельцы видеокарт Nvidia — после установки обновления графического драйвера GeForce версии 576.02 пользователи отмечали нестабильную работу своих видеоадаптеров в виде непредвиденного увеличения тактовой частоты, что приводило к повышению температурных показателей сверх нормы. Чуть позже пользователи выяснили, что апдейт приводит к неправильной работе датчиков температуры видеокарты, в результате чего температурные данные были ошибочны, что и становилось причиной ряда проблем.

Источник фото: Nvidia

Nvidia отреагировала на жалобы своих клиентов, выпустив хотфикс GeForce Hotfix Display Driver версии 576.15, основанный на драйвере Game Ready Driver 576.02, решающий проблему, связанную с неправильным отображением температурных показателей после выхода из спящего режима, а также устраняющий ещё несколько неполадок, в частности:

появление чёрного экрана после выхода из режима Modern Standy;

снижение частоты GPU в режиме ожидания после установки апдейта версии 576.02;

мерцание или повреждение теней в некоторых играх после обновления драйвера до версии 576.02;

вылеты Lumion 2024 на видеокартах серии GeForce RTX 50 при входе в режим рендеринга;

небольшие подтормаживания SteamVR в процессе использования нескольких дисплеев;

вылеты ряда игр при компиляции шейдеров после инсталляции апдейта версии 576.02.

Подробная информация о хотфиксе и возможность его загрузки доступны на официальной странице Nvidia.