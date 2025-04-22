Новинка предлагает широкий набор функций за умеренную цену.

Бренд Redmi расширяет свой ассортимент новыми смарт-часами Redmi Watch Move, обладающими привлекательным соотношением цены и функциональности, пишет издание GSMArena.

Умные часы Redmi Watch Move оснащаются 1.85-дюймовым AMOLED-дисплеем прямоугольной формы с разрешением 390x540 точек и яркостью 600 нит. По словам производителя, новинка предлагает лучшую панель в своём ценовом сегменте, а также обеспечивает высокую точность определения частоты сердечных сокращений, достигающую 97%.

Также отмечается длительное время автономной работы устройства, обеспечиваемое аккумуляторной батареей ёмкостью 300 мА·ч — заявленный срок службы в сочетании с HyperOS при типичном характере использования составляет четырнадцать дней, тогда как включение функции Always-On Display сокращает продолжительность работы смарт-часов без необходимости подзарядки до пяти дней.

Новинка имеет защиту от пыли и влаги с рейтингом IP68, корпус толщиной 10.8 мм, функциональную кнопку заводной головки, расположенную сбоку, пять макетов и более двух сотен опций, сверх ста сорока режимов, в том числе отслеживание сна, стресса, пульса и уровня насыщения кислородом, а также возможность осуществления звонков через Bluetooth-соединение.

Источник фото: GSMArena

Вес устройства составляет 25 г без ремешка и 39 г с ремешком из ТПУ. Новинка доступна в чёрном (Black Drift), синем (Blue Blaze), золотистом (Gold Rush) и серебристом (Silver Sprint) цветовых оформлениях.

Стоимость смарт-часов Redmi Watch Move в индийской рознице составляет 1999 рупий (23 доллара США). Новинку можно будет заказать с 24 апреля текущего года.