Смартфон дебютирует 24 апреля.

Компания OnePlus готовится к запуску своего нового компактного смартфона OnePlus 13T, постепенно раскрывая его характеристики — сегодня производитель опубликовал новые подробности относительно спецификаций будущей новинки, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Компактный смартфон OnePlus 13T оснастят высокопроизводительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, как и стандартную модель, OnePlus 13. Новинка получит двойную камеру на задней панели, включающую в себя 50-Мп основной модуль с датчиком Sony и 50-Мп телеобъектив с 2-кратным оптическим и 4-кратным зумом без потерь. Новая модель обзаведётся тем же алгоритмом обработки изображений, что и другие флагманы производителя.

Кроме того, новинку снабдят защитным стеклом Oppo Crystal Shield, прикрывающим экран, металлической средней рамкой и пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP65.

Ранее сообщалось, что модель получит 6.32-дюймовый дисплей и аккумуляторную батарею ёмкостью как минимум 6000 мА·ч. Также новинка была протестирована в AnTuTu, где была оснащена экраном с частотой обновления 120 Гц, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 объёмом 512 ГБ.

Официальный запуск компактного смартфона OnePlus 13T состоится в Китае 24 апреля текущего года.