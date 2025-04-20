Новинка дебютирует 28 апреля текущего года.

Компания Nubia продолжает готовиться к предстоящему запуску своего нового камерофона Z70S Ultra Photographer Edition, раскрыв дату его дебюта и опубликовав несколько изображений новинки, пишет издание GSMArena.

На опубликованных изображениях смартфон Nubia Z70S Ultra Photographer Edition действительно выглядит как полноценная цифровая камера. Особенно хорошо сходство заметно на примере версии, выполненной в серо-чёрных тонах, хотя новинка будет предлагаться и в серо-оранжевом цветовом оформлении.

Модель получит основную камеру с эквивалентным фокусным расстоянием 35 мм, дополненную сверхширокоугольным модулем и перископическим телеобъективом. Кроме того, новинка будет оснащаться дисплеем, обрамлённым чуть заметными рамками, с разрешением 1.5K и встроенной селфи-камерой.

Источник фото: GSMArena

Официальный запуск смартфона Nubia Z70S Ultra Photographer Edition состоится 28 апреля текущего года.