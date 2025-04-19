Запуск новинки ожидается в ближайшее время.

Компания Huawei работает над своим новым смартфоном Enjoy 80, реальные фотографии и некоторые характеристики которого появились в сети Интернет, пишет издание Gizmochina.

Внешне смартфон Huawei Enjoy 80 заметно отличается от модели предшествующего поколения, Enjoy 70 — на задней панели теперь появились два отдельных выреза для объективов камер, соседствующие на чуть приподнятом модуле со светодиодной вспышкой, а фронтальная панель имеет круглый вырез для селфи-камеры.

Новинка будет выпускаться в четырёх цветовых оформлениях — голубом (Sky Blue), зелёном (Field Green), белом (Sky White) и золотисто-чёрном (Golden Black). Зелёный вариант получит заднюю панель из искусственной кожи с ромбовидным орнаментом, тогда как остальные версии будут иметь глянцевую отделку.

Huawei Enjoy 80 будет оснащён 6.67-дюймовым дисплеем с разрешением 720x1604 точек, чипсетом Kirin 710, накопителем объёмом 128/256/512 ГБ, 50-Мп основной камерой, аккумуляторной батареей ёмкостью 6620 мА·ч с поддержкой быстрой 40-Вт зарядки и специальной кнопкой на боковой грани, позволяющей получать быстрый доступ к ряду функций.

Источник фото: Gizmochina

Информации о дате запуска смартфона Huawei Enjoy 80 в настоящее время не имеется, но с учётом появления реальных фотографий модели в сети Интернет предполагается, что дебют новинки должен состояться в ближайшие несколько недель.