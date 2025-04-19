Производитель раскрыл некоторые особенности новинки.

Несколько недель назад в сети Интернет появились слухи о том, что Oppo планирует выпустить свой новый смартфон Oppo K13x во второй половине апреля, но производитель сообщил, что новинкой станет Oppo K12s, попутно раскрыв дизайн модели, её некоторые характеристики и цветовые оформления, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Смартфон Oppo K12s дебютирует в Китае 22 апреля текущего года и будет доступен в четырёх конфигурациях оперативной/постоянной памяти — 8 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ. Новинка будет представлена в чёрном (Prism Black), белом (Star White) и фиолетовом (Rose Purple) цветах.

Ранее Oppo K12s появился на сайтах сертификации 3C и TENAA, раскрыв наличие 6.67-дюймовой AMOLED-панели с разрешением Full HD+ и встроенным сканером отпечатков пальцев, 50-Мп основной камеры на задней панели, дополненной 2-Мп датчиком, 16-Мп селфи-камеры и аккумуляторной батареи ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт.

В базе данных Geekbench новинка появилась с чипсетом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 и предустановленной Android 15, вероятно, с ColorOS в виде надстройки. Также модели приписывается наличие системы охлаждения с большой испарительной камерой, ИК-модуля, NFC и двух динамиков.