Информатор рассказал о возможностях флагманского чипсета следующего поколения.

Компания MediaTek работает над своим высокопроизводительным чипсетом следующего поколения Dimensity 9500, данными о некоторых характеристиках и достижениях которого поделился информатор Digital Chat Station, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

По данным информатора, в бенчмарке AnTuTu чипсет MediaTek Dimensity 9500 набрал более 4 млн баллов, причём это касается предварительного образца, тогда как последующие оптимизации могут увеличить этот результат ещё больше. Тем не менее даже сейчас чип следующего поколения опережает лучшие показатели Qualcomm Snapdragon 8 Elite на 17 %.

Также утверждается, что новинка получит увеличенный на 4 МБ объём L3-кэша (с 12 до 16 МБ).

Ожидается, что чипсет Dimensity 9500 будет производиться по 3-нм техпроцессу TSMC N3E и получит два ядра Cortex-X930 «Travis», способные достигать частоты 4 ГГц, что примерно на 10 % больше по сравнению с показателями Dimensity 9400 и на 7 % выше на фоне возможностей Dimensity 9400+, и шесть ядер Cortex-A730 «Gelas».

Следующее же поколение высокопроизводительных чипсетов, MediaTek Dimensity 9600, Qualcomm Snapdragon 8 Elite 3 и Apple A20, как утверждает информатор, будет выпускаться уже по 2-нм нормам.