Запуск новинки ожидается в четвёртом квартале текущего года.

Компания Realme работает над своей новой топовой моделью смартфона Realme GT 8 Pro, которая придёт на смену Realme GT 7 Pro, дебютировавшему в ноябре прошлого года с чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite — информатор Digital Chat Station раскрыл ключевые характеристики будущей новинки, пишет издание GSMArena.

Realme GT 7 Pro. Источник фото: GSMArena

Утверждается, что смартфон Realme GT 8 Pro будет оснащаться дисплеем с разрешением 2K, флагманским чипсетом следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 и аккумуляторной батареей ёмкостью как минимум 7000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, что на 20 Вт меньше по сравнению с моделью предшествующего поколения.

Кроме того, новинке приписывается наличие 200-Мп перископического телеобъектива, ультразвукового сканера отпечатков пальцев, встроенного в экран, и металлической средней рамки.

С учётом того, что чип Snapdragon 8 Elite 2, как ожидается, будет представлен осенью 2025 года, запуск Realme GT 8 Pro должен состояться не ранее четвёртого квартала текущего года.