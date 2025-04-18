Новинка может дебютировать во второй половине мая.

Несколько недель назад в сети Интернет появились слухи о том, что компания AMD работает над своей новой игровой видеокартой Radeon RX 9070 GRE, а сейчас появляются свежие данные о ключевых характеристиках предстоящей модели, пишет издание NotebookCheck со ссылкой на материал сайта Videocardz.

Источник фото: NotebookCheck/AMD

Сообщается, что игровая видеокарта AMD Radeon RX 9070 GRE получит графический процессор Navi 48, оснащённый 3072 ядрами, что на 14% меньше по сравнению с RX 9070 (3584 ядра), и достигающий тактовой частоты 2.79 ГГц, 12 ГБ видеопамяти GDDR6 18 ГГц и 192-битную шину. Пропускная способность памяти новинки составит 432 ГБ/c. Информации об энергопотреблении новинки в настоящее время не имеется, но предполагается, что данный параметр должен быть ниже 220 Вт.

Ожидается, что новинка займёт место между Radeon RX 9070 и RX 9060 XT, конкурируя с GeForce RTX 4060 Ti, Intel Arc B580 и, возможно, RTX 5060 Ti (в некоторых играх).

Запуск игровой видеокарты AMD Radeon RX 9070 GRE, предположительно, состоится на Computex во второй половине мая текущего года.