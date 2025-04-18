Цена новинки может превысить отметку в $600.

Компания OnePlus работает над несколькими новыми моделями смартфонов, в том числе OnePlus 13s, информация о некоторых характеристиках которого появилась в сети Интернет, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что смартфон OnePlus 13s получит AMOLED-панель с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, чипсет Qualcomm серии Snapdragon 8, конкретная модель которого пока не раскрывается, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.

На задней панели новинки расположится тройная камера с датчиками Sony, один из модулей которой может быть представлен телеобъективом, а на фронтальной разместится 32-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Автономную работу устройства, как утверждается, будет обеспечивать аккумуляторная батарея, ёмкость которой составит как минимум 6000 мА·ч, с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 80 и 50 Вт соответственно.

Кроме того, новинке приписывается наличие пылевлагозащищённого корпуса, соответствующего рейтингу IP68 или IP69, сканера отпечатков пальцев, встроенного в дисплей, и предустановленной OxygenOS 15 на базе Android 15. Модель будет предлагаться в чёрном (Obsidian Black) и белом (Pearl White) цветовых оформлениях.

Стоимость смартфона OnePlus 13s в индийской рознице, как сообщается, составит около 55 000 рупий (645 долларов США). В Индии запуск новинки может состояться в конце июня, тогда как на глобальном рынке модель должна появиться чуть позже.