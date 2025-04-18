Новинки должны дебютировать 21 апреля.

Компания Vivo пополнит ассортимент своих планшетов двумя новыми моделями, Pad5 Pro и Pad SE, информация о ключевых характеристиках которых появилась в сети Интернет, пишет издание GSMArena.

Сообщается, что планшет Vivo Pad5 Pro получит 13-дюймовую панель с разрешением 3.1K, частотой обновления 144 Гц, соотношением сторон 3:2 и пиковой яркостью 1200 нит, чипсет MediaTek Dimensity 9400, до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.

Питанием устройство будет обеспечивать аккумуляторная батарея ёмкостью 12 050 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Кроме того, новинке приписывается наличие восьми динамиков. Модель будет выпускаться в розовом, белом, голубом и сером цветах. Планшет получит две версии — одна, более лёгкая, будет весить 578 г и иметь корпус толщиной 5.94 мм, тогда как вес другой составит 635 г.

Планшет Vivo Pad SE, как утверждается, оснастят 12.3-дюймовым дисплеем с разрешением 2.5K, частотой обновления 90 Гц и соотношением сторон 3:2, чипсетом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, до 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Источник фото: GSMArena

Автономную работу новинки будет поддерживать аккумулятор на 8500 мА·ч, поддерживающий проводную 15-Вт зарядку. Также планшет снабдят четырьмя динамиками. На выбор покупателю будут предложены варианты в голубом, сером и «титановом» цветовых оформлениях. Как и старшая модель, Vivo Pad SE будет представлен в двух версиях — вес одной составит 569 г при толщине корпуса 6.87 мм, в то время как другая будет весить 559 г и характеризоваться толщиной 6.8 мм.

Запуск планшетов Vivo Pad5 Pro и Pad SE должен состояться 21 апреля текущего года.