Новинка может дебютировать в апреле.

Компания Honor работает над своим новым смартфоном X60 GT, который должен присоединиться к уже представленным на рынке X60 и X60 Pro — совсем недавно записи, раскрывающие некоторые характеристики новинки, были обнаружены в исходном коде одного из китайских сайтов сертификации, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что смартфон Honor X60 GT получит аккумуляторную батарею с номинальной ёмкостью 6120 мА·ч, поддерживающую быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт. Типичная ёмкость аккумулятора, как предполагается, будет заявлена производителем на уровне 6300 мА·ч.

Кроме того, в коде указано, что новинка будет оснащаться 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, а также чипсетом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 — данный чип имеет восемь ядер, производится по 4-нм техпроцессу, но дебютировал в далёком 2021 году.

Предполагается, что Honor X60 GT может быть представлен совместно с Honor GT Pro и Honor Tablet GT 23 апреля текущего года.