Запуск новинки состоится 23 апреля.

Компания Realme готовится к презентации своего нового смартфона Realme GT7 — сегодня производитель раскрыл дизайн новинки и её цветовые версии, пишет издание GSMArena.

На изображениях, опубликованных компанией, смартфон Realme GT7 предстаёт в стильном корпусе со скруглёнными углами и чуть выступающим над задней панелью модулем камеры квадратной формы, вмещающим два объектива и вспышку.

Новинка будет выпускаться в чёрном (Graphene Night), белом (Graphene Snow) и голубом (Graphene Ice) цветовых оформлениях. Толщина устройства составит 8.25 мм.

Источник фото: GSMArena

Ранее сообщалось, что смартфон обзаведётся панелью BOE с частотой обновления 144 Гц, высокопроизводительным чипсетом MediaTek Dimensity 9400+, аккумуляторной батареей ёмкостью 7200 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран, и пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP69.

Официальный запуск смартфона Realme GT7 состоится в Китае 23 апреля текущего года. Ожидается, что стоимость новинки будет стартовать от 3000 юаней (410 долларов США), а на глобальный рынок она попадёт чуть позже.