Новинка оснащается чипсетом Snaprdgon 7 Gen 3.

Компания Honor представила свой новый смартфон Honor Power, оснащённый батареей большой ёмкости при толщине корпуса чуть менее 8 мм, пишет издание GSMArena.

Смартфон Honor Power снабжается микроизогнутой OLED-панелью с диагональю 6.78 дюйма, разрешением 1224x2700 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 4000 нит, поддержкой 10-битной цветовой палитры и ШИМ-затемнением 3840 Гц, чипсетом Qualcomm Snaprdgon 7 Gen 3, до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.

Основная камера новинки на задней панели представлена 50-Мп сенсором и объективом с диафрагмой f/1.95 и оптической стабилизацией изображения. Она может записывать видео в формате 4K и дополняется 5-Мп сверхширокоугольным модулем. На фронтальной стороне в прямоугольном вырезе экрана располагается 16-Мп селфи-камера, способная снимать видео с разрешением до 1080p.

Основным преимуществом новинки, как уже сообщалось ранее, является ёмкая кремний-углеродная батарея на 8000 мА·ч, способная поддерживать автономную работу устройства до 25 часов при просмотре видеороликов и до 14 часов в играх, а также около часа телефонных разговоров, расходуя всего 2 % своего заряда. При этом мощность зарядки не слишком высокая и достигает 66 Вт. Производитель отмечает, что аккумулятор новинки имеет мощность, достигающую показателя 821 Вт·ч/л, а также превосходит планшет iPad Air 11 (2025) в ёмкости (29.60 Вт·ч против 28.93 Вт·ч).

Кроме того, модель оснащается чипом Honor C1+, двумя слотами для сим-карт, портом USB Type-C, ограниченным скоростью передачи данных USB 2.0, поддерживает Wi-Fi, Bluetooth 5.3 (LDAC, aptX HD) и NFC. Версия 12 ГБ+512 ГБ также способна отправлять и принимать текстовые сообщения через спутник.

Источник фото: GSMArena

Производитель заявляет об улучшении точности глобального позиционирования благодаря использованию трёхчастотной системы BeiDou и двухчастотной GPS. Новинка имеет водонепроницаемый корпус, но информации о рейтинге IP не предоставляется.

Модель выпускается в чёрном (Phantom Night Black), белом (Snow White) и золотистом (Desert Gold) цветовых оформлениях.

Стандартная стоимость смартфона Honor Power начинается от 2000 юаней (272 доллара США) за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, вариант 12 ГБ+256 ГБ оценён в 2200 юаней (299 долларов США), а цена конфигурации 12 ГБ+512 ГБ составляет 2500 юаней (340 долларов США), но в настоящее время действуют скидки, в результате чего модели предлагаются за 1700, 1870 и 2125 юаней (231, 254 и 289 долларов США) соответственно. В продажу новинки поступят 18 апреля текущего года.