Новинка будет представлена в трёх цветовых оформлениях.

Компания OnePlus вскоре представит свой новый компактный смартфон OnePlus 13T, который станет третьим представителем линейки OnePlus 13 — сегодня производитель раскрыл дату запуска, цветовые варианты и дизайн новинки.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что смартфон OnePlus 13T будет доступен в розовом, чёрном и сером цветовых оформлениях. Новинка получила элегантный корпус со скруглёнными углами и квадратный модуль камеры на задней панели. Кроме того, в видеоролике, посвящённом новой модели и доступном на сайте источника, можно увидеть, что на левой грани устройства располагается программируемая кнопка, заменившая слайдер оповещений.

Производитель подтвердил, что компактная модель обзаведётся 6.32-дюймовым экраном и аккумуляторной батареей ёмкостью не менее 6000 мА·ч.

Ранее OnePlus 13T с чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, панелью с частотой обновления 120 Гц, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 объёмом 512 ГБ набрал 3 006 913 очков в тесте AnTuTu.

Компания сообщила, что запуск OnePlus 13T состоится в Китае 24 апреля в 14:30 по местному времени.