Запуск модели ожидается в мае.

Компания OnePlus готовится к запуску своего нового смартфона с ёмкой батареей Nord CE5, информация о характеристиках которого продолжает появляться в сети Интернет, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что смартфон OnePlus Nord CE5 получит 6.7-дюймовую плоскую OLED-панель с частотой обновления 120 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 8350, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

На тыльной стороне устройства расположится основная 50-Мп камера с датчиком Sony Lytia LYT-600 размером 1/1.95 дюйма и диафрагмой f/1.8, дополненная 8-Мп сверхширокоугольным модулем с сенсором Sony IMX355 размером 1/4 дюйма и диафрагмой f/2.2, а на фронтальной панели разместится 16-Мп селфи-камера с диафрагмой f/2.4.

Питать смартфон будет аккумуляторная батарея ёмкостью 7100 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Новинку оснастят гибридным слотом SIM и одним динамиком.

Ожидается, что смартфон OnePlus Nord CE5 дебютирует в мае по той же цене, что и модель предшествующего поколения.