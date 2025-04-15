Проблема возникает со сверхширокоугольным объективом.

Компания Samsung представила свою новую линейку смартфонов Galaxy S25 несколько месяцев назад, оснастив Ultra-версию улучшенной 50-Мп сверхширокоугольной камерой, которая, как оказалось, не лишена недостатков, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что некоторые владельцы Samsung Galaxy S25 Ultra столкнулись со странным эффектом, выражающимся в «дрожании» или «вибрации» сверхширокоугольной камеры при попытке сделать фотоснимок или произвести видеосъёмку, что делает данный процесс затруднительным.

Источник фото: Gizmochina

Учитывая отсутствие у сверхширокоугольной камеры Galaxy S25 Ultra оптической стабилизации изображения, специалисты считают, что проблема может заключаться в автофокусировке, хотя некоторые пользователи винят в этом программное обеспечение.

Отмечается, что проблеме подвержена лишь часть устройств, хотя точная цифра в настоящее время неизвестна. Некоторые владельцы Galaxy S25 Ultra обратились в сервисные центры, где специалисты выявили проблемы с оборудованием.

К настоящему моменту Samsung не давала объяснений по данному поводу, поэтому неизвестно, сможет ли программный патч хотя бы частично устранить эту неполадку. Отмечается, что в авторизованных сервисных центрах проблему успешно решают по гарантии.