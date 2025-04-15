Стоимость новинки будет стартовать от $209.

Компания Realme готовится расширить ассортимент своих смартфонов, выпустив новую модель Realme 14T, информация о ключевых характеристиках которой появилась в сети Интернет, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что смартфон Realme 14T получит AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2100 нит, чипсет MediaTek Dimensity 6300, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти. На задней панели новинки расположится 50-Мп основная камера, а на фронтальной разместится 16-Мп сенсор для селфи и видеозвонков.

Питать устройство будет аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Кроме того, новинка обзаведётся сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран, и пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP69. Модель будет выпускаться в зелёном (Mountain Green) и фиолетовом (Lightning Purple) цветовых оформлениях.

Чуть ранее сообщалось, что диагональ экрана новинки составит 6.6 или 6.67 дюйма, а разрешение — 1080x2340 точек.

Стоимость смартфона Realme 14T в индийской рознице будет стартовать от 17 999 рупий (209 долларов США) за версию 8 ГБ+128 ГБ, тогда как цена варианта 8 ГБ+256 ГБ составит 18 999 рупий (221 доллар США). Кроме того, покупатели модели смогут рассчитывать на скидку в 1000 рупий (12 долларов США).