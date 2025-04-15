Компания связала это сразу с несколькими причинами.

Компания Sony приняла решение повысить стоимость своей игровой приставки PlayStation 5 в ряде регионов, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

В своём официальном блоге Sony объясняет, что рост цен на PS5 на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA), а также Австралии и Новой Зеландии обусловлен нестабильной ситуацией в экономике, в том числе обесцениванием валют и непостоянством обменных курсов.

В Европе и Великобритании повышение стоимости коснулось лишь цифровой версии PlayStation 5, тогда как ценники стандартного варианта консоли, оснащённого приводом для дисков Ultra HD Blu-ray, остались неизменными — для Европы цена увеличилась на 50 евро (до 500 евро), а для Великобритании повысилась на 40 фунтов стерлингов (до 430 фунтов стерлингов).

В Австралии и Новой Зеландии ситуация более сложная — в этих странах цена увеличилась для обеих версий PS5. Стоимость цифрового варианта PlayStation 5 в Австралии скакнула на 100 австралийских долларов (до 750 австралийских долларов), а PS5 с приводом для дисков Ultra HD Blu-ray подорожал на 30 австралийских долларов (до 830 австралийских долларов), тогда как в Новой Зеландии цены повысились на 90 и 50 новозеландских долларов (до 860 и 950 новозеландских долларов) соответственно.

Интересно, что ценники на дисковод для PS5 подверглись прямо противоположному процессу — в Европе стоимость упала на 40 евро (до 80 евро), в Великобритании снизилась на 30 фунтов стерлингов (до 70 фунтов стерлингов), в Австралии уменьшилась на 35 австралийских долларов (до 125 австралийских долларов), а в Новой Зеландии сократилась на 30 новозеландских долларов (до 140 новозеландских долларов).