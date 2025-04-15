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Защищённый планшет Samsung Galaxy Tab Active5 Pro получил батарею с возможностью горячей замены
Новинка предлагает ряд преимуществ для различных сценариев использования.

Компания Samsung представила сразу два новых защищённых мобильных устройства — смартфон Galaxy XCover7 Pro, который стал героем предыдущего материала, и планшет Galaxy Tab Active5 Pro, получивший сразу несколько улучшений на фоне возможностей предшественника, пишет издание GSMArena.

Защищённый планшет Samsung Galaxy Tab Active5 Pro снабдили 10.1-дюймовой LCD-панелью с защитным стеклом Gorilla Glass Victus+, разрешением 1920x1200 точек, соотношением сторон 16:10, яркостью 600 нит и частотой обновления 120 Гц. Помимо чувствительности к касаниям, дисплей также может взаимодействовать со стилусом S Pen, поставляемым в комплекте.

Новинка оснащена чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 и предлагается в следующих версиях оперативной/постоянной памяти — 6 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ. На тыльной стороне планшета имеется 12-Мп основная камера с диафрагмой f/1.8, а на фронтальной располагается 8-Мп селфи-камера с диафрагмой f/2.0.

Устройство оснащается аккумуляторной батареей ёмкостью 10100 мА·ч с возможностью горячей замены (без необходимости выключения планшета). Также новинка может работать в режиме No Battery Mode, питаясь непосредственно от сети, что упрощает её установку в качестве рабочей станции или для других нужд, предусматривающих работу устройства в круглосуточном режиме. Планшет поддерживает зарядку через порт USB Type-C 3.2 или Pogo Pin.

Ещё одной интересной особенностью новинки является возможность считывателя NFC работать непосредственно через дисплей, что позволяет применять планшет в мобильных точках продаж.

Источник фото: GSMArena

Устройство имеет слот расширения для карт памяти microSD объёмом до 2 ТБ, стереодинамики, 3.5-мм аудиоразъём, пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP68, с сертификатом прочности MIL-STD-810H, стойкость к воздействию дезинфицирующих средств, поддерживает разблокировку по отпечатку пальца и лицу, функции Samsung DeX, Knox и Knox Vault, а также стандарты 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4.

В Европе стоимость защищённого планшета Samsung Galaxy Tab Active5 Pro начинается от 810 евро за версию на 128 ГБ. Старт продаж новинки в европейской рознице намечен на конец текущего месяца, тогда как до США модель доберётся только в начале июня.

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#samsung galaxy tab active5 pro
Источник: gsmarena.com
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