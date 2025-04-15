Новинка получила ряд улучшений по сравнению с предшественником.

Компания Samsung выпускает свой новый защищённый смартфон Galaxy Xcover7 Pro, который предлагает более высокую производительность и ряд других улучшений по сравнению с предшественником, пишет издание GSMArena.

Защищённый смартфон Samsung Galaxy XCover7 Pro оснащается 6.6-дюймовым LCD-дисплеем, прикрытым защитным стеклом Gorilla Glass Victus+, с разрешением 1080p+, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц. Экран новинки поддерживает функцию Touch Sensitivity, что обеспечивает его отзывчивость на касания пальцев в кожаных перчатках толщиной до 2 мм.

Устройство снабжено чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. На задней панели новинки располагается двойная камера, представленная 50-Мп основным датчиком и 8-Мп сверхширокоугольным объективом, а на фронтальной стороне имеется 13-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Автономную работу смартфона обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4350 мА·ч, зарядка которой может осуществляться или через порт USB Type-C 3.2, или через разъём Pogo, предназначенный для работы с док-станциями.

Новинка имеет защиту от пыли и влаги с рейтингом IP68 и сертификат MIL-STD-810H, предполагающий стойкость устройства к различным негативным воздействиям. Также смартфон был протестирован на предмет совместимости с различными дезинфицирующими средствами.

Источник фото: GSMArena

Кроме того, устройство оснащается слотом расширения для карт памяти microSD объёмом до 2 ТБ, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, настраиваемыми клавишами Top Key и XCover Key, поддерживает Samsung Dex, Knox и Knox Vault, разблокировку по отпечатку пальца и лицу, а также стандарты 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и NFC.

Стоимость защищённого смартфона Samsung Galaxy XCover7 Pro в европейской рознице стартует от 610 евро. В продажу новинка поступит в конце апреля, хотя не во всех регионах — в частности, в США модель станет официально доступна только в начале июня.