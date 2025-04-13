Компания Samsung готовится к запуску своего нового смартфона среднего класса Galaxy M56, который уже появился на индийской версии сайта Amazon, раскрыв ряд своих характеристик, пишет издание GSMArena.
Источник фото: GSMArena
Смартфон Samsung Galaxy M56 будет оснащаться дисплеем, прикрытым защитным стеклом Gorilla Glass Victus и характеризующимся повышенной на 33% яркостью, а также уменьшенными на 26% рамками по сравнению с предшественником.
На задней панели новинки располагается тройная камера, включающая в себя 50-Мп основной модуль с оптической стабилизацией изображения, 8-Мп сверхширокоугольный объектив и 2-Мп макродатчик, а на фронтальной стороне размещается 12-Мп селфи-камера с поддержкой записи HDR-видео.
Также устройство поддерживает ряд функций с использованием технологий искусственного интеллекта, в том числе Image Clipper, Object Eraser и Edit Suggestions. Толщина новинки составляет 7.2 мм, а вес достигает 180г.
Чуть ранее модель была замечена в базе данных Geekbench, где была указана с чипсетом Exynos 1480, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной Android 15.
Официальный запуск смартфона Samsung Galaxy M56 состоится 17 апреля текущего года.