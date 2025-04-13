В перечень входят модели ряда производителей.

Компания Google выпустила первую публичную версию своей новейшей Android 16 ещё в конце прошлого года, но предварительные релизы этой ОС до недавнего времени были доступны только для смартфонов серии Pixel. К счастью, совсем недавно Xiaomi и OnePlus также присоединились к данной программе, позволив обладателям нескольких своих устройств изучить возможности бета-версии Android 16.

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Источник фото: GSMArena

Издание Gizmochina подготовило список мобильных устройств, владельцы которых в настоящее время могут обновиться до предварительной версии Android 16, и он выглядит следующим образом:

Google Pixel

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Xiaomi

Xiaomi 15

Xiaomi 14T Pro

OnePlus

OnePlus 13

К настоящему моменту доступны только бета-сборки Android 16, поэтому неопытным пользователям рекомендуется подождать выхода стабильной версии, так как предварительные версии содержат целый ряд проблем, которые разработчикам ОС ещё предстоит решить, не говоря уже про «подводные камни», встречающиеся в процессе обновления.

Также перед апдейтом не стоит забывать делать резервные копии важных данных, так как процесс обновления полностью удалит их.

Ожидается, что стабильная версия Android 16 будет представлена в мае или июне текущего года, то есть на несколько месяцев раньше по сравнению с выходом предыдущих версий Android.