Блокировка была связана с несовместимостью приложений для настройки обоев.

Компания Microsoft продолжает устранять проблемы, которые ранее привели к необходимости блокировки обновления Windows 11 до новой версии 24H2 — как сообщает издание Neowin, софтверный гигант снимает ограничение, связанное с проблемами совместимости ряда приложений для настройки обоев.

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Источник фото: GameStar

На своём официальном сайте компания Microsoft заявила, что приступила к постепенному снятию блокировки для систем, которые имеют установленные приложения для настройки обоев. Для того чтобы ограничения были сняты, пользователям, которые рассчитывают обновиться до Windows 11 24H2, рекомендуется установить свежие апдейты для приложений настройки обоев, так как старые версии программ могут быть не совместимы с новейшей ОС.

Отмечается, что в перечень приложений, ранее несовместимых с Windows 11 24H2, входит несколько разных программ, поэтому сроки снятия блокировки зависят от их разработчиков.

Некоторые приложения для настройки обоев уже получили обновления, в частности, Wallpaper Engine, для которого патч с исправлениями вышел ещё несколько недель назад.

В том случае, если блокировка обновления Windows 11 24H2 не снята, рекомендуется или подождать некоторое время до выхода патча от разработчиков приложения, или удалить программу для настройки обоев.