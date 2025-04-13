Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Microsoft снимает ещё одну блокировку обновления до Windows 11 24H2
Блокировка была связана с несовместимостью приложений для настройки обоев.

Компания Microsoft продолжает устранять проблемы, которые ранее привели к необходимости блокировки обновления Windows 11 до новой версии 24H2 — как сообщает издание Neowin, софтверный гигант снимает ограничение, связанное с проблемами совместимости ряда приложений для настройки обоев.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Источник фото: GameStar

На своём официальном сайте компания Microsoft заявила, что приступила к постепенному снятию блокировки для систем, которые имеют установленные приложения для настройки обоев. Для того чтобы ограничения были сняты, пользователям, которые рассчитывают обновиться до Windows 11 24H2, рекомендуется установить свежие апдейты для приложений настройки обоев, так как старые версии программ могут быть не совместимы с новейшей ОС.

Отмечается, что в перечень приложений, ранее несовместимых с Windows 11 24H2, входит несколько разных программ, поэтому сроки снятия блокировки зависят от их разработчиков.

Некоторые приложения для настройки обоев уже получили обновления, в частности, Wallpaper Engine, для которого патч с исправлениями вышел ещё несколько недель назад.

В том случае, если блокировка обновления Windows 11 24H2 не снята, рекомендуется или подождать некоторое время до выхода патча от разработчиков приложения, или удалить программу для настройки обоев.

#microsoft #windows 11 24h2
Источник: neowin.net
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американские покупатели придумали хитрость, позволяющую приобретать видеокарты RTX 5000 ниже РРЦ
18
Ученики Тюменского университета создали перчатку, которая поможет эпилептикам предупредить приступы
2
В России спроектировали дорогу к месторождению лития в Мурманской области за 40 млрд рублей
9
Калининградский янтарный комбинат представил коллекцию украшений, вдохновленную космосом
+
Боевой робот «Варан» способен доставлять 200 килограммов груза
1
Из-за возвращения западных автобрендов цены на китайские автомобили в России могут упасть на 25%
2
Эталонную AMD Radeon RX 9070 XT разобрали и протестировали
1
Обнаружена сеть вредоносных расширений для Chrome с более чем 4 млн установок
+
Samsung выпустит смартфон Galaxy M56 17 апреля 2025 года
+
Энтузиасты модифицировали эталонную Radeon RX 9070 XT и снизили температуру памяти на 6°C
1
Новый суперконденсатор сохраняет 93% ёмкости после 30 000 циклов зарядки
+
Ростех разрабатывает телесистему для новой орбитальной станции
+
Zotac выпустила в Китае премиальные модели NVIDIA GeForce RTX 5080 и 5070 Ti Apocalypse OC
1
В лунной миссии НАСА «Артемида» может быть задействован луноход Eagle компании Lunar Outpost
+
Mazda опубликовала изображения своего нового электрокроссовера CX-6e
+
Модернизированные истребители Mirage 2000DRMV стали поступать на вооружение ВКС Франции
+
После шести месяцев простоя Tesla Model S владелец машины не смог разблокировать электромобиль
2
Lenovo представила 140-ваттный power bank емкостью 20 000 мАч с новой функцией зарядки
+
Ставок больше нет: Китай поднял пошлины на американские товары до 125% и пообещал остановиться
+
Intel продвигает среди сборщиков ПК программу по повышению производительности Core Ultra 200
+

Популярные статьи

Что не так с игровыми видеокартами, и действительно ли NVIDIA много лет водит геймеров за нос
25
Тестируем i7-10875H + RTX 3060 в игре Control и почему AMD это неразумный выбор для игр
17
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
30
Игры за копейки - геймерские лайфхаки для Steam и Xbox
3
TreasureNFT — финансовая пирамида, которая продолжает обманывать пользователей
+
Пришло время покупать Xbox Series S — расчехляем кошельки и бежим на барахолку
+

Сейчас обсуждают

Alxndr
11:07
Нет, от 3,6+ лям начинается прайз на предыдущую модель. А это же новье.))) Стартанет с 4-х. Друзья не должны терпеть убытки. Им позволено толкать китайский автохлам ( "https://web.telegram.org/a/#756...
Asus готовится выпустить еще одну бюджетную материнскую плату X870 серии MAX
шопоголик
11:06
Ты - легенда! Остальные - нимущины...
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
SkyMaXX
11:01
Вот бы комп успеть обновить к релизу GTA 6. Смартфон обновил, а ещё бы рабочий ноутбук новый купить.
Аналитики назвали товары, которые сильнее всего подорожают в России из-за торговых пошлин Трампа
Roditch
11:01
Volvo EX90 Single Motor выглядит как китайский бюджетник третьего эшелона и внутри, и с снаружи.
Новый Volvo EX90 Single Motor с запасом хода до 600 км представлен по сниженной цене
zik3ak
10:59
Один черт память медленная... Чтобы это имело хоть какой-то практический смысл, надо увеличивать количество каналов памяти.
AMD представила гибкую настройку распределения оперативной памяти в Ryzen AI Max
wild cat
10:59
В России его будут продавать примерно за 3 или 3,5 лямов. СЛАВА ПУТИНУ!!!!
Asus готовится выпустить еще одну бюджетную материнскую плату X870 серии MAX
Ohotnik 2142
10:54
М-да, а с температурами памяти у последних карт AMD - беда Владею 7900GRE от Pulse, и как то не было проблем, пока не включил показатель в оверлее "температура памяти ГП" - в FH4 в 1440p на ультрах бы...
Энтузиасты модифицировали эталонную Radeon RX 9070 XT и снизили температуру памяти на 6°C
шопоголик
10:52
Все знают, а кто не знает - догадывается, что ты лучше-бы сделал
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
valderm
10:48
рукожопство какое то
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
шопоголик
10:28
Питание переключаю сетевым фильтром с отдельными выключателями. на каждую розетку. На обоих системах есть вай-фай и блютуз. Моник работает с той системой что включена. Либо выбирать вход джойстиком на...
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем