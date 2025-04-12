Запуск новинки должен состояться 15 апреля.

В последние несколько месяцев в сети Интернет появились новости о подготовке сразу нескольких моделей с аккумулятором ёмкостью более 7000 мА·ч, но Honor пошла ещё дальше, работая над новой линейкой смартфонов под брендом Power с ещё большей батареей, о первом представителе которой рассказал информатор Digital Chat Station, дополнив ранее опубликованную информацию, пишет издание GSMArena.

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Сообщается, что предстоящий смартфон Honor Power оснастят чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Также информатор подтвердил, что новинка будет иметь аккумуляторную батарею ёмкостью 8000 мА·ч. Мощность проводной зарядки, как утверждается, составит 80 Вт, что с учётом ёмкости аккумулятора подразумевает достаточно длительное время для восполнения заряда — предположительно, более часа.

Источник фото: GSMArena

Известно, что Honor Power дебютирует 15 апреля текущего года. К сожалению, более подробные данные относительно характеристик новой модели от Honor в настоящее время не разглашаются.