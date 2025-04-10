Глава бренда опубликовал некоторые подробности о новинке.

Бренд Redmi готовится расширить ассортимент своих смартфонов новой моделью под названием Redmi Turbo 4 Pro — совсем недавно генеральный директор бренда Ван Тэн Томас раскрыл некоторые детали относительно характеристик и периода запуска новинки, пишет издание Gizmochina.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Источник фото: Gizmochina

В своём сообщении Ван Тэн Томас отметил высокую производительность чипсета Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 на фоне его эффективного энергопотребления. Именно этим чипом, как ожидается, будет оснащён предстоящий Redmi Turbo 4 Pro. Кроме того, глава бренда намекнул, что новинка может быть выпущена в текущем месяце, несмотря на недавние слухи о переносе запуска на более поздний срок.

В более ранних утечках говорилось, что смартфон Redmi Turbo 4 Pro получит 6.83-дюймовую панель OLED LTPS с разрешением 1.5K, 50-Мп основную камеру с оптической стабилизацией изображения, дополненную 8-Мп сверхширокоугольным объективом на задней панели, аккумуляторную батарею мощностью 7550 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт, пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP68/IP69, сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран, и металлическую среднюю рамку.