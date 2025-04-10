Аксессуар расширит возможности смартфона.

Компания Vivo активно готовится к запуску своего нового топового смартфона X200 Ultra, постепенно раскрывая его возможности — сегодня производитель рассказал о комплекте для фотосъёмки, который будет поставляться в качестве опции для новинки, пишет издание GSMArena.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что опциональный фотокомплект для Vivo X200 Ultra будет иметь двухцветный дизайн, что объясняется сочетанием металла и искусственной кожи, из которых сделан аксессуар.

На представленном изображении видно, что комплект для фотосъёмки имеет спуск затвора в верхней части, а также элемент, напоминающий колесо прокрутки. По словам производителя, новинка получит специальную кнопку для видеосъёмки, разъём USB Type-C и аккумуляторную батарею ёмкостью 2300 мА·ч, а также крепление для ремня.

Похожие аксессуары в своём ассортименте имеет и компания Xiaomi, которая несколько месяцев назад представила новый фотокомплект для смартфона Xiaomi 15 Ultra.

Официальный запуск Vivo X200 Ultra состоится 21 апреля. Судя по всему, комплект для фотосъёмки будет представлен совместно с топовой моделью смартфона.