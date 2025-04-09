Запуск новой модели должен состояться 10 апреля.

Компания Oppo готовится к запуску своего нового топового смартфона Find X8 Ultra — несколько дней назад производитель опубликовал изображения новинки, а сейчас делится её ключевыми характеристиками, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Смартфон Oppo Find X8 Ultra получит плоскую панель LTPO OLED с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, высокопроизводительный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, аккумуляторную батарею ёмкостью 6100 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 100 и 50 Вт соответственно и пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP68/IP69.

Чуть ранее сообщалось, что новинка будет оснащаться 50-Мп основной камерой с однодюймовым датчиком Sony Lytia LYT-900, дополненной 50-Мп сверхширокоугольным модулем с сенсором Sony IMX882, 50-Мп телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом и датчиком Sony IMX906, а также 50-Мп перископическим телеобъективом с сенсором Sony IMX882. Кроме того, устройство снабдят спектральным датчиком для более точного определения цветов и тонов кожи.

Официальный запуск смартфона Oppo Find X8 Ultra должен состояться 10 апреля текущего года.