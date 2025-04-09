Дебют новинки ожидается в ближайшее время.

Компания Huawei работает над своим новым смартфоном Enjoy 70X Lite, изображения и некоторые характеристики которого появились в сети Интернет, пишет издание GSMArena.

На представленных фотографиях Huawei Enjoy 70X Lite выглядит весьма похоже на модель Enjoy 70X, дебютировавшую несколько месяцев назад — новинка имеет дисплей с изогнутыми краями и прямоугольным вырезом, а также круглый модуль камеры на задней панели.

Сообщается, что новая модель получит 6.78-дюймовую OLED-панель с разрешением 1224x2700 точек и будет предлагаться в версиях с накопителем объёмом 128, 256 или 512 ГБ. Интересно, что новинке приписывается наличие чипсета от Qualcomm, что ставит крест на поддержке стандарта 5G в связи с санкциями со стороны США.

Источник фото: GSMArena

Кроме того, Enjoy 70X Lite должен получить 50-Мп основную камеру, дополненную 2-Мп датчиком глубины на задней панели, 8-Мп селфи-камеру и аккумуляторную батарею ёмкостью 6100 мА·ч с поддержкой быстрой проводной 40-Вт зарядки. Также версии на 256 и 512 ГБ будут иметь поддержку спутниковой связи, но не смогут отправлять фотографии, как Enjoy 70X. Помимо этого, в отличие от старшей модели, новинка, как сообщается, не будет иметь NFC и датчика с цветовыми фильтрами RYYB.

Смартфон будет предлагаться в чёрном, белом, голубом цветовых оформлениях и поставляться с предустановленной HarmonyOS 4.2.

Ожидается, что запуск Huawei Enjoy 70X Lite состоится в ближайшее время, а стоимость новинки будет меньше на фоне Enjoy 70X.